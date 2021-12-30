Женскую сборную по футболу признали командой года в Канаде

ОТТАВА, 30 декабря. /ТАСС/. Женская футбольная сборная признана лучшей командой Канады 2021 года. Такое решение в четверг принял коллектив спортивных журналистов национального агентства новостей Canadian Press.

На Олимпиаде в Токио канадские спортсменки выиграли золотые медали. В финале сборная Канады обыграла команду Швеции. Основное время закончилось со счетом 1:1, а в серии пенальти точнее были канадки.

Женская футбольная сборная Канады получила 38 из 44 голосов экспертов Canadian Press. Второе место заняла женская олимпийская сборная страны по плаванию, по одному голосу получили клуб Национальной хоккейной лиги "Монреаль", женская сборная по хоккею и мужская сборная по футболу.

Коллектив спортивных журналистов Canadian Press выбирает лучшую команду страны с 1966 года.