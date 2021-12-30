Филатов: чемпионат мира по рапиду и блицу показал, что Непомнящий был в неплохой форме

МОСКВА, 30 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Завершившийся в Варшаве чемпионат мира по рапиду и блицу показал, что шахматист Ян Непомнящий был в неплохой форме, а его неудача в матче за шахматную корону связана с психологическими проблемами. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации шахмат России Андрей Филатов.

Непомнящий на турнире по рапиду занял второе место, по блицу - 25-е.

"Чемпионат прошел ярко и интересно. Главное событие - впервые в истории выиграл 17-летний шахматист из Узбекистана (Нодирбек Абдусатторов - прим. ТАСС), обыграв всю элиту, и это уникальное достижение, - сказал Филатов. - Чемпионат показал, что Ян Непомнящий был в неплохой форме, блестяще готов. И его выступление говорит о том, что его неудача [в матче за мировую шахматную корону] с [Магнусом] Карлсеном - это была чисто психо-эмоциональная проблема".

"Готов наш шахматист был хорошо. Здесь же Ян достойно выступил. То, что [Александра] Костенюк выиграла серебро [в блице], - молодец, гордимся ей. Надеемся, в следующем году она выступит еще лучше", - добавил он.

Во вторник Костенюк выиграла чемпионат мира по рапиду.