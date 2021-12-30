"Зенит" одержал четвертую победу подряд в баскетбольной Евролиге

ТАСС, 30 декабря. Петербургский баскетбольный клуб "Зенит" со счетом 80:76 победил сербскую "Црвену Звезду" в овертайме матча 18-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Встреча прошла в Белграде в присутствии 6 956 зрителей.

Основное время матча закончилось со счетом 69:69. Самым результативным игроком встречи стал представитель петербургской команды Билли Бэрон, набравший 25 очков. В составе "Црвены Звезды" больше всех очков набрал Нейт Уолтерс - 21.

Петербургская команда продлила победную серию в Евролиге до четырех игр.

"Зенит" занимает четвертое место в турнирной таблице, имея в активе 12 побед и шесть поражений. "Црвена Звезда " (семь побед, 11 поражений) расположилась на 13-й строчке. Следующий матч в Евролиге "Зенит" проведет на выезде 7 января против итальянского "Милана", а "Црвена Звезда" днем ранее примет турецкий "Фенербахче".