КХЛ перенесла восемь матчей из-за Олимпийских игр и отмены Недели звезд хоккея

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) перенесла восемь встреч регулярного чемпионата в связи с проведением зимних Олимпийских игр и отменой Фонбет - Недели звезд хоккея. Об этом сообщает пресс-служба организации.

С 21 января на 15 января перенесены встречи "Автомобилист" - "Динамо" (Москва), "Металлург" - "Динамо" (Рига), "Салават Юлаев" - "Барыс", "Трактор" - "Торпедо", "Авангард" - "Северсталь", "Куньлунь Ред Стар" - "Ак Барс", "Локомотив" - СКА, ЦСКА - "Спартак".

Лига отмечает, что данное решение связано с переносом Недели звезд хоккея на 2023 год, а также с необходимостью проведения углубленного медицинского обследования для кандидатов в сборную России и в целях выполнения обязательных противоинфекционных мероприятий перед Олимпиадой-2022.

Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.