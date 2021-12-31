"Вписала свое имя в историю фигурного катания". 75 лет назад родилась Людмила Пахомова

ТАСС, 31 декабря. Первая в истории олимпийская чемпионка в танцах на льду Людмила Пахомова родилась 75 лет назад. Она прожила короткую, но очень яркую жизнь. Пахомова начала заниматься фигурным катанием в возрасте семи лет в спортивной школе на стадионе "Юных пионеров". Ее отец - герой Советского Союза Алексей Пахомов - хотел, чтобы дочь занималась парашютным спортом, но мать - Людмила Пахомова - старшая - была против. Как писала спортсменка в своей книге "Монолог после аплодисментов", в фигурное катание ее привела бабушка. "Как говорят в таких случаях - это была судьба: Татьяна Александровна Толмачева-Гранаткина (одна из основоположниц советской школы фигурного катания - прим. ТАСС) жила в нашем доме на улице Осипенко. Закончив выступать, она стала тренером, организовала секцию на стадионе "Юных пионеров". Ее все у нас в доме знали и уважали. И вот в один прекрасный день я очутилась на катке стадиона", - писала Пахомова.

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Как признавалась олимпийская чемпионка, с первой тренировки ее выгнали, потому что на ней были черные коньки, а приходить можно было только в белых, которые в те времена было трудно достать. Пахомова пробовала себя в одиночном катании и парах, но ни в том, ни в другом разрядах высоких результатов не добилась. Был период, когда она всерьез думала по настоянию отца перейти в парашютный спорт, однако затем тренер ЦСКА Виктор Рыжкин предложил ей заняться танцами на льду. "Танцы меня никогда не интересовали. Считалось, что это занятие для пожилых. Я как-то видела танцующих в парке культуры на катке. Видела, но не запомнила - это не было впечатлением. А потом Виктор Иванович Рыжкин предложил мне кататься с ним в паре в танцах. Сейчас я понимаю, почему я согласилась с такой легкостью: я ничем не жертвовала, ни от чего не уходила. Фигурное катание мне нравилось, но путного ничего не получалось", - вспоминала Пахомова. Выступления с Рыжкиным Вместе с Рыжкиным Пахомова быстро добилась успехов на внутренней арене. В 1964 году они впервые стали чемпионами СССР, затем дважды повторили этот успех. Несмотря на победы в национальном чемпионате, их долго не выпускали на международные старты. Только в 1966 году Пахомова с Рыжкиным выступили на чемпионатах Европы и мира, но добиться серьезных успехов им не удалось. В 1967 году дуэт распался.

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"Я стала партнершей своего бывшего тренера и занималась довольно рьяно - новая обстановка, новая цель, новый тренер, - писала фигуристка. - Выступали мы с Рыжкиным уверенно с самого начала. Хорошо ли, плохо - трудно сказать: конкуренции в то время не было почти никакой, не было, по существу, самого вида - спортивных танцев. На чемпионат Европы нас с ним не выпустили. Мы сидели на трибуне в "Лужниках", и я время от времени думала: "Бог нас спас!" Я представляла себе, как бы мы выглядели, как бы барахтались - беспомощные, неуклюжие неумехи - на фоне такого блеска". "Мы с Рыжкиным дебютировали в 1966 году на чемпионатах Европы и мира, где заняли соответственно седьмое и десятое места. Для того времени это был огромный успех. Но, закончив сезон, больше уже вместе не выступали. По моей "прихоти", как говорили некоторые, распадался перспективный дуэт. Но мое решение поменять партнера было твердым. Правда, ни с каким другим партнером у меня договоренности не было, и вообще, я не знала, куда идти и что делать дальше. У фигуристов менять партнера - ломать судьбу. Так было и со мной", - отмечала олимпийская чемпионка. Главный партнер в карьере Распад дуэта с Рыжкиным не прошел без последствий - это означало разрыв и с ЦСКА. Пахомовой не только не с кем было тренироваться, но и негде. Спортсменка была готова уйти из спорта, но ее поддержал отец. "Отец мне сказал: "А что, льда нет в Москве? Не искусственного, так естественного. Если ты хочешь кататься, так и катайся. Делай то, что ты хочешь делать". Большой жизненный опыт позволил ему быстро разобраться в ситуации, и он мне сказал со всей прямотой, что проблема не в том, что негде кататься, а в том, что я привыкла быть под чьей-то опекой. В моей спортивной жизни это был решающий период, я поняла тогда; если я чего-то хочу добиться, то должна отдавать себе отчет в том, что все зависит от меня самой". В поиске партнера участвовали многие, в том числе и заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова. Некоторые кандидаты отказывали ей, а кому-то отказала Пахомова. Главного партнера в карьере и жизни, Александра Горшкова, Пахомова нашла на катке "Кристалл" в Лужниках. "Мы были с ним знакомы, он тренировался в ЦСКА. Тогда я смотрела на него без особого интереса: катается парень себе и катается, но потом я его увидела как бы в новом ракурсе. Дождавшись конца тренировки, подошла к нему и спросила, хочет ли он со мной кататься. Позже Горшков позвонил и дал свое согласие", - писала Пахомова.

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Она понимала, что это решение было трудным для Горшкова: тогда у него была другая партнерша, он только что перешел в ЦСКА. Но в то же время ему выпал шанс кататься с чемпионкой СССР, что, как считает Пахомова, было заманчиво. Первые три месяца Пахомова и Горшков тренировались самостоятельно, без постоянного места тренировок. Поняв, что так дальше продолжаться не может, они обратились к тренеру Елене Чайковской. "Это произошло очень быстро. У нас не было тренера. Мила мне сказала, что она переговорила с Еленой Анатольевной Чайковской, она была молодым тренером, окончила ГИТИС, и так сложился наш союз, который просуществовал до последнего года нашей карьеры", - рассказал в беседе с ТАСС Горшков. Первую победу на чемпионате СССР Пахомова и Горшков одержали в 1969 году, тогда же к ним пришел международный успех - бронзовые медали на чемпионате Европы и серебряные награды на мировом первенстве. "Ощущение, что мы чего-то достигли, появилось только в 1969 году, когда заняли третье место на чемпионате Европы и второе - на чемпионате мира в Колорадо-Спрингс. Тогда мы в первый раз испытали огромное удовольствие от собственного исполнения. В Колорадо-Спрингс мы обошли всех, кроме англичан Дианы Таулер и Бернарда Форда", - вспоминала Пахомова. На следующий год Горшков и Пахомова выиграли главные международные старты, после чего поженились. До 1975 года дуэт побеждал практически во всех соревнованиях, в которых принимал участие: лишь в 1972 году они заняли второе место на чемпионате Европы. Олимпийские игры в Инсбруке В 1975 году лучший дуэт мира вновь подтвердил свой класс, выиграв чемпионат Европы, однако потом у Горшкова появились серьезные проблемы со здоровьем. "В последний день, когда мы улетали из Копенгагена, у меня случился так называемый спонтанный пневмотракс. Это когда происходит разрыв плевры, воздух попадает в легкое. Так как впереди у нас была дорога домой, мое состояние ухудшилось, там лопнула легочная артерия. Я сразу попал в больницу, и наш известный пульмонолог Михаил Израилевич Перельман срочно сделал операцию", - сказал Горшков. Врачи рекомендовали ему завершить карьеру, однако Пахомова убедила спорткомитет в том, что они должны вылететь в США для участия в мировом первенстве. Как писала спортсменка в своей книге, когда они приехали в США на чемпионат мира, то переодевались дома и не задерживались на льду, чтобы скрыть факт операции от соперников. "Через месяц после операции мы уже поехали на чемпионат мира. Когда приехали, стало понятно, что моего объема легких было недостаточно для того, чтобы откатать все наши программы, но мы потом хорошо выступили на показательных выступлениях с танго, которое позднее вошло в число обязательных танцев", - сказал Горшков.

Описание Людмила Пахомова и Александр Горшков после церемонии награждения в спортивных танцах на льду на XII зимних Олимпийских играх, 1976 год © Валерий Зуфаров, Вячеслав Ун Да-Син/ТАСС

К Олимпиаде спортсмены готовились уже в обычном режиме. На первом для танцев на льду олимпийском турнире 1976 года в Инсбруке Пахомова с Горшковым одержали убедительную победу, получив 209,92 балла и минимально возможную сумму мест по оценкам судей (девять первых мест из девяти). "На Играх тогда было троеборье: обязательный танец, оригинальный танец и произвольный. У нас оригинальный танец был, как и у всех, румба, а произвольный танец тогда состоял из четырех частей, две последние части было испанское "Фламенко", - рассказал Горшков. Завершение спортивной карьеры и работа тренером После Олимпиады Пахомова и Горшков выступили на чемпионате мира в Швеции, где одержали последнюю, шестую победу, после чего решили завершить карьеру. В последний раз Пахомова и Горшков вышли на лед в 1977 году в Москве и исполнили знаменитый танец "Кумпарсита". После завершения спортивной карьеры Пахомова стала тренером, а Горшков начал работу в качестве спортивного чиновника. Впоследствии он возглавил Федерацию фигурного катания на коньках России. К сожалению, тренерская карьера Пахомовой была недолгой - в 1979 году ей диагностировали рак. Болезнь можно было затормозить на первых этапах, однако олимпийская чемпионка практически все время проводила на льду с учениками. "Это не только мое мнение, ей очень нравилась эта работа, она была талантливым тренером, если бы не произошло то, что произошло, она смогла бы добиться больших результатов. Она продолжала работать, несмотря на болезнь. Даже когда она в последний раз попала в больницу, спортсмены к ней приезжали, показывали видео своих номеров", - отметил Горшков. Тем не менее, ей удалось добиться определенных тренерских успехов. Самым большим из них является победа Татьяны Гладковой и Игоря Шпильбанда на чемпионате мира среди юниоров. Шпильбанд позже сам стал тренером и привел к золоту Олимпийских игр в Ванкувере канадцев Тессу Вирчу и Скотта Мойра, а на завершившемся на прошлой неделе чемпионате России его подопечные Диана Дэвис и Глеб Смолкин, проводящие первый сезон на взрослом уровне, заняли второе место и вошли в состав сборной на предолимпийский чемпионат Европы. Пахомова также работала с фигуристами, которые впоследствии стали чемпионами мира и призерами Олимпийских игр. В их число входят серебряный призер Олимпиады 1994 года Александр Жулин, серебряный призер Игр 1998 года Олег Овсянников и занявший второе место на олимпийском турнире в 2002 году Илья Авербух.

Описание Людмила Пахомова со своими учениками, 1984 год © Александр Яковлев/ТАСС