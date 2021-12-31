"Флорида" обыграла "Тампу" со счетом 9:3 в матче НХЛ. Мамин забросил одну шайбу

Мамин забросил четвертую шайбу в текущем сезоне. Всего в 13 матчах нынешнего регулярного чемпионата 26-летний россиянин набрал шесть очков (четыре гола + две передачи). Выступающие за "Тампу" вратарь Андрей Василевский и защитник Михаил Сергачев не играли из-за нахождения в ковид-протоколе, их одноклубник Никита Кучеров пропускал встречу из-за травмы.

"Флорида" за 31 матч набрала 44 очков, команда занимает второе место в таблице Атлантического дивизиона. "Тампа" идет первой с 46 очками в 32 играх. Следующий матч "Флорида" проведет 1 января дома против "Монреаля", "Тампа" в тот же день примет "Нью-Йорк Рейнджерс".

В другом матче игрового дня "Каролина" обыграла "Монреаль" (4:0), в составе победителей голевой передачей отметился российский форвард Андрей Свечников.