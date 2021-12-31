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Массовый спорт

Прототип информационной системы Минспорта будет запущен в 2022 году

Система соберет многочисленные данные спортивной отрасли в единую электронную базу
Министр спорта РФ Олег Матыцин Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Министр спорта РФ Олег Матыцин
© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Прототип информационной системы Министерства спорта РФ, которая должна собрать все данные в одну базу, будет запущен уже в следующем году. Об этом в интервью ТАСС сообщил министр спорта РФ Олег Матыцин.

"Сейчас готов прототип информационной системы, которая начнет полноценную работу уже в 2022 году. Она соберет многочисленные разрозненные данные спортивной отрасли в единую электронную базу, позволит сделать более объективным анализ статистики по количеству граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом", - сказал Матыцин.

Министр высказал свое мнение по поводу оцифровки всех данных. "Иногда высказывается такое мнение - сейчас все оцифруем, и все начнут заниматься спортом. Здоровье не оцифруешь, а благодаря этой системе мы можем получить объективную картину. Система станет эффективным инструментом, чтобы отслеживать в том числе результаты нашей работы по привлечению населения к занятиям спортом", - подчеркнул он.

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