Прототип информационной системы Минспорта будет запущен в 2022 году

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Прототип информационной системы Министерства спорта РФ, которая должна собрать все данные в одну базу, будет запущен уже в следующем году. Об этом в интервью ТАСС сообщил министр спорта РФ Олег Матыцин.

"Сейчас готов прототип информационной системы, которая начнет полноценную работу уже в 2022 году. Она соберет многочисленные разрозненные данные спортивной отрасли в единую электронную базу, позволит сделать более объективным анализ статистики по количеству граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом", - сказал Матыцин.

Министр высказал свое мнение по поводу оцифровки всех данных. "Иногда высказывается такое мнение - сейчас все оцифруем, и все начнут заниматься спортом. Здоровье не оцифруешь, а благодаря этой системе мы можем получить объективную картину. Система станет эффективным инструментом, чтобы отслеживать в том числе результаты нашей работы по привлечению населения к занятиям спортом", - подчеркнул он.