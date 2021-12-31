Матыцин заявил, что мечтой на Олимпиаде будут три золотые награды в фигурном катании

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Три золотые награды в фигурном катании на Олимпийских играх в Пекине будут мечтой, задачей является завоевание двух медалей высшего достоинства. Об этом в интервью ТАСС заявил министр спорта Олег Матыцин.

Окончательный состав сборной России по фигурному катанию на предстоящую Олимпиаду будет определен по итогам чемпионата Европы, который пройдет в Таллине 10-16 января.

"Наши спортивные федерации, руководители спортивных регионов и представители Минспорта проделали большую работу. И да, сейчас действительно можно говорить, что российский спорт выздоравливает после ковида, количество соревнований и мероприятий сегодня аналогично уровню показателей 2018 года, а количество отмененных - менее 1%. Для сравнения - в прошлом году было отменено более 50% соревнований", - сказал Матыцин.

"Так много фигурного катания я давно уже не смотрел (смеется). И то не все - [на чемпионате России] в Санкт-Петербурге видел целиком соревнования спортивных пар и женское одиночное катание. Гордость, конечно, переполняет. Но главное в другом, главное, что есть конкуренция - в "Хрустальном", где работает группа Этери Георгиевны Тутберидзе, питерская школа тоже очень хорошая", - добавил министр.

Олимпийские игры в Пекине пройдут 4-20 февраля.