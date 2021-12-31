Чернышенко подарил мальчику из Челябинска билет на Гран-при России "Формулы-1"

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в рамках благотворительной акции "Елка желаний" исполнит мечту мальчика из Челябинска Алексея Смородова, который хочет посетить Гран-при России чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1".

"Алексей взрослый парень, но продолжает верить в чудеса и Деда Мороза, и вот - чудеса случаются. Договорился с организаторами гонки, вы из Челябинска сможете прилететь в Сочи в сентябре следующего года и оказаться в центре гонок Гран-при "Формулы-1", - сказал Чернышенко. - Это будет девятый Гран-при, который будет проходить в России, вы будете сидеть на главной трибуне прямо напротив команды "Макларен". Надеемся, если коллеги не подведут, может быть, у Алексея будет возможность самому прокатиться по трассе "Формулы-1", мы во всяком случае попытаемся такую возможность предоставить, и, конечно, погрузиться в атмосферу гонок".

Мальчик отметил, что его любимым гонщиком является австралиец Даниэль Риккьярдо из "Макларена", в ответ на что вице-премьер заявил, что постарается организовать Алексею возможность получить автограф пилота. Помимо этого Чернышенко пообещал мальчику, который хочет поступить в медицинский институт, посоветовать, что нужно сделать, чтобы его желание осуществилось.

Заезды на автодроме в Сочи должны пройти 23-25 сентября.

"Елка желаний" организуется проектом "Мечтай со мной", она направлена на то, чтобы дети с ограниченными возможностями здоровья, дети, оставшиеся без попечения родителей, и дети из нуждающихся семей смогли ощутить атмосферу праздника и реализовать свою мечту. За время существования акции было исполнено более 21 тыс. желаний. Личное участие в акции принимает президент РФ Владимир Путин. Подобные акции повсеместно проводятся в региональных правительствах, государственных корпорациях, а в 2021 году к акции присоединились и палаты парламента РФ.