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Футбол в России

Уилкшир: футболисты "Динамо" могут побороться за чемпионство

После 18 туров московский клуб набрал 36 очков и занимает второе место в турнирной таблице

ТАСС, 31 декабря. Московское "Динамо" может побороться за первое место по итогам сезона Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ), если сохранит такое же качество игры, как до зимней паузы. Такое мнение газете "Спорт-Экспресс" высказал бронзовый призер чемпионата России в составе бело-голубых Люк Уилкшир.

После 18 туров "Динамо" набрало 36 очков и занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего "Зенита" на два очка.

"Год для "Динамо" прошел хорошо. Мне действительно нравится игра нынешней команды. Если у ребят получится сохранить такую игру после зимней паузы, то они точно смогут побороться за чемпионство в этом сезоне. И я надеюсь, что у них все получится", - сказал Уилкшир.

В 19-м туре "Динамо" 26 февраля на выезде сыграет с "Химками".

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