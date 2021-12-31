{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Зимние олимпийские виды спорта
Обновлено 

Россиянка Канакина стала второй на этапе Кубка мира по скелетону в Латвии

Первое место заняла австрийка Жанин Флок, третье - нидерландка Кимберли Бос
Юлия Канакина Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Юлия Канакина
© Антон Новодережкин/ТАСС

ТАСС, 31 декабря. Российская скелетонистка Юлия Канакина заняла второе место на этапе Кубка мира в латвийской Сигулде.

Первой стала австрийка Жанин Флок, которая по сумме двух попыток показала результат 1 минута 44,64 секунды. Канакина отстала от победительницы на 0,17 секунды, на третьей строчке расположилась нидерландка Кимберли Бос (+0,34). Россиянка Елена Никитина показала пятый результат (+0,46), Алина Тарарыченкова стала седьмой (+0,54).

Канакиной 26 лет, она является чемпионкой мира среди юниоров. 29-летняя Никитина - бронзовый призер Олимпийских игр в Сочи, серебряный и трижды бронзовый призер чемпионатов мира, также на ее счету четыре золотые и одна серебряная награда чемпионатов Европы, в сезоне-2018/19 спортсменка стала обладательницей Кубка мира.

Следующий этап Кубка мира по скелетону пройдет 7 января в германском Винтерберге.

В новость внесены изменения (13:02 мск) - добавлен третий абзац.

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
Олимпиада-2022 в Пекине
Тимченко уверен, что российские хоккеисты сделают все для победы на Олимпиаде
Российские хоккеисты стали победителями Олимпиады 2018 года, обыграв в финале команду Германии
Читать полностью