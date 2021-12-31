Федерация водно-моторного спорта Москвы в 2022 году уделит особое внимание детскому спорту

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Федерация водно-моторного спорта Москвы в следующем году окажет значительную поддержку детскому спорту. Об этом рассказал президент федерации Михаил Ершов, чей комментарий приводит пресс-служба организации.

В 2021 году в Москве впервые за 12 лет прошел финал чемпионата России в классах аквабайка и новых дисциплинах: "мотосерф" и "гидрофлайт", а также первенство России по аквабайку.

"За первый год деятельности Федерация водно-моторного спорта Москвы провела пять соревнований: это Кубки, чемпионаты и первенства Москвы в различных дисциплинах, в них приняли участие 200 спортсменов. Эта работа стала возможна благодаря поддержке, которую нам оказывает Москомспорт. В следующем сезоне особое внимание мы уделим детскому спорту", - сказал Ершов.

"К сожалению, на сегодняшний день в столице нет государственной спортивной школы для занятий водно-моторным спортом. Ее открытие даст существенный толчок в развитии всех дисциплин. Сейчас мы под началом руководителя Департамента спорта Москвы Алексея Александровича Кондаранцева ведем такую работу", - добавил он.