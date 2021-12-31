Сборная России не планирует разбирательство по поводу ошибки организаторов "Тур де Ски"

МОСКВА, 31 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) не будет разбираться, почему на втором этапе "Тур де Ски" в германском Оберстдорфе на лыжном стадионе российская команда названа по имени национальной федерации. Об этом ТАСС рассказала глава организации Елена Вяльбе.

Второй этап многодневки стартовал в пятницу. Ранее телеканал "Матч ТВ" сообщил, что на этапе в Германии российская команда обозначена как RSF (Russian ski federation, ФЛГР).

"Видимо, они [таблички] остались с чемпионата мира. Разбираться в этом не планируем, на это нет времени", - сказала Вяльбе.

Чемпионат мира в Оберстдорфе проходил с 23 февраля по 7 марта.

Согласно решению Спортивного арбитражного суда по спору между Всемирным антидопинговым агентством и Российским антидопинговым агентством российские спортсмены не могут выступать на Олимпиадах и чемпионатах мира под флагом страны до 16 декабря 2022 года. Также запрещено использование гимна и герба страны.