Бородавко: Большунов во время масс-старта на "Тур де Ски" испытывал проблемы с креплениями

МОСКВА, 31 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Проблемы с креплениями лыж повлияли на результат Александра Большунова в масс-старте на дистанции 15 км свободным стилем на втором этапе "Тур де Ски" в германском Оберстдорфе. Такое мнение ТАСС высказал старший тренер сборной России Юрий Бородавко.

Большунов в свой день рождения стал вторым в масс-старте на "Тур де Ски"

Большунов занял в гонке с общего старта второе место, Победителем стал норвежец Йоханнес Клебо, третьим финишировал его соотечественник Шур Рёте.

"Второе место - это все равно достойный результат. Проблема была в том, что у Александра на первом круге сломались крепления, лыжи были не такими управляемыми на спуске, поэтому он испытывал дискомфорт. На спуске было очень жестко: скорее всего, он выбил крепление пятки, из-за чего не удавалось ему жестко контролировать лыжу", - сказал Бородавко.

Тренер также поделился мнением о качестве трассы. "На мой взгляд, у ребят были проблемы с лыжами, не все ими были довольны. Может, кто-то не смог приспособиться к ледянистой трассе, требовалось определенное умение проходить спуски. Лыжи должны были держать на поворотах", - отметил он.