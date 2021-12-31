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Тур де Ски

Организаторы вернули верное название сборной России по лыжным гонкам на "Тур де Ски"

По словам президента Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе, организаторы выставили таблички, которые использовались во время проходившего в феврале - марте чемпионата мира
© Из личного архива Елены Вяльбе

МОСКВА, 31 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Организаторы этапа "Тур де Ски" в германском Оберстдорфе вернули правильное название сборной России по лыжным гонкам. Об этом ТАСС сообщила президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.

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Ранее телеканал "Матч ТВ" сообщил, что на этапе в Германии российская команда обозначена как RSF (Russian ski federation, ФЛГР).

"Все поменяли. Это произошло чисто технически, даже не подумали. Выставили с чемпионата мира", - сказала Вяльбе.

Чемпионат мира в Оберстдорфе проходил с 23 февраля по 7 марта.

Согласно решению Спортивного арбитражного суда по спору между Всемирным антидопинговым агентством и Российским антидопинговым агентством российские спортсмены не могут выступать на Олимпийских играх и чемпионатах мира под флагом страны до 16 декабря 2022 года. Также запрещено использование гимна и герба страны.

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Вяльбе, Елена Валерьевна"Тур де Ски"
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