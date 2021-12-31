Организаторы вернули верное название сборной России по лыжным гонкам на "Тур де Ски"

МОСКВА, 31 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Организаторы этапа "Тур де Ски" в германском Оберстдорфе вернули правильное название сборной России по лыжным гонкам. Об этом ТАСС сообщила президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.

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Ранее телеканал "Матч ТВ" сообщил, что на этапе в Германии российская команда обозначена как RSF (Russian ski federation, ФЛГР).

"Все поменяли. Это произошло чисто технически, даже не подумали. Выставили с чемпионата мира", - сказала Вяльбе.

Чемпионат мира в Оберстдорфе проходил с 23 февраля по 7 марта.

Согласно решению Спортивного арбитражного суда по спору между Всемирным антидопинговым агентством и Российским антидопинговым агентством российские спортсмены не могут выступать на Олимпийских играх и чемпионатах мира под флагом страны до 16 декабря 2022 года. Также запрещено использование гимна и герба страны.