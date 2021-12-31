{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Зимние олимпийские виды спорта

Российский скелетонист Рукосуев стал четвертым на этапе Кубка мира в Латвии

Победителем соревнования стал латвиец Томас Дукурс
Евгений Рукосуев EPA-EFE/GIAN EHRENZELLER
Описание
Евгений Рукосуев
© EPA-EFE/GIAN EHRENZELLER

ТАСС, 31 декабря. Россиянин Евгений Рукосуев занял четвертое место на этапе Кубка мира по скелетону. Соревнования прошли в латвийской Сигулде.

На эту тему
Россиянка Канакина стала второй на этапе Кубка мира по скелетону в Латвии
Россиянка Канакина стала второй на этапе Кубка мира по скелетону в Латвии

Победителем стал латвиец Томас Дукурс, показавший результат 1 минута 41,36 секунды. Вторым стал его брат Мартинс Дукурс (отставание 0,06 секунды), третьим - представитель Южной Кореи Чон Сон Ки (+0,37). Отставание Рукосуева составило 0,38 секунды.

Серебряный призер Олимпийских игр россиянин Никита Трегубов занял седьмое место (+0,69), Владислав Семенов показал восьмой результат (+0,77).

Рукосуеву 22 года, он является бронзовым призером чемпионата мира среди юниоров.

Следующий этап Кубка мира по скелетону пройдет 7 января в германском Винтерберге.

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
Тур де Ски
Сорина заняла третье место в масс-старте на "Тур де Ски"
Победу в гонке одержала американка Джессика Диггинс, второй финишировала шведка Фрида Карлссон
Сорина заняла третье место в масс-старте на "Тур де Ски"
Читать полностью