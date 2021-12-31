Российский скелетонист Рукосуев стал четвертым на этапе Кубка мира в Латвии

ТАСС, 31 декабря. Россиянин Евгений Рукосуев занял четвертое место на этапе Кубка мира по скелетону. Соревнования прошли в латвийской Сигулде.

Россиянка Канакина стала второй на этапе Кубка мира по скелетону в Латвии

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Победителем стал латвиец Томас Дукурс, показавший результат 1 минута 41,36 секунды. Вторым стал его брат Мартинс Дукурс (отставание 0,06 секунды), третьим - представитель Южной Кореи Чон Сон Ки (+0,37). Отставание Рукосуева составило 0,38 секунды.

Серебряный призер Олимпийских игр россиянин Никита Трегубов занял седьмое место (+0,69), Владислав Семенов показал восьмой результат (+0,77).

Рукосуеву 22 года, он является бронзовым призером чемпионата мира среди юниоров.

Следующий этап Кубка мира по скелетону пройдет 7 января в германском Винтерберге.