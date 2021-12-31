Алимов: скелетонист Рукосуев после старта в Сигулде увеличил шансы поехать на Олимпиаду

Старт в Сигулде стал для 22-летнего Рукосуева первым этапом Кубка мира в олимпийском сезоне. Шанс стартовать в Латвии представился спортсмену после того, как лидер команды Александр Третьяков принял решение пропустить по семейным обстоятельствам эти соревнования.

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Победитель юношеской Олимпиады 2016 года Евгений Рукосуев, в пятницу занявший четвертое место на этапе Кубка мира по скелетону в латвийской Сигулде, серьезно увеличил свои шансы отобраться в состав российской команды на Игры в Пекин. Об этом ТАСС сообщил старший тренер сборной России Денис Алимов.

"Мои ожидания сегодня не до конца оправдались, все-таки трасса в Сигулде для нас очень знакома, многие из спортсменов здесь начинали свой путь и делали первые спуски, - заметил Алимов. - Очень удивила сегодня нас Юлия Канакина, занявшая второе место, порадовал и Евгений Рукосуев, которому до бронзы не хватило всего одной сотой секунды. Он обладает очень хорошим стартом, а сегодняшний этап показал, что этот спортсмен может на равных конкурировать с сильнейшими скелетонистами мира. Своим успешным выступлением он серьезно увеличил свои шансы на участие в Олимпийских играх".

Победителем мужских соревнований стал латвиец Томас Дукурс, вторым стал его брат Мартинс Дукурс, третьим - представитель Южной Кореи Чон Сон Ки. Серебряный призер Олимпийских игр россиянин Никита Трегубов занял седьмое место, Владислав Семенов показал восьмой результат. В женских заездах первой стала австрийка Жанин Флок, второе место заняла Канакина, на третьей строчке расположилась нидерландка Кимберли Бос. Россиянка Елена Никитина показала пятый результат, Алина Тарарыченкова стала седьмой.

"Меня очень беспокоит, как Лена выступает в этом сезоне. Четыре неудачи на этапах Кубка мира иначе как провалом назвать нельзя. Причины кроются как в работе тренерского штаба, так и в ней самой", - заключил Алимов.

Следующий этап Кубка мира по скелетону пройдет 7 января в германском Винтерберге.