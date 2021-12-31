СМИ: чемпион мира по футболу Фабио Каннаваро может возглавить сборную Польши

ТАСС, 31 декабря. Польский футбольный союз рассматривает итальянца Фабио Каннаваро в качестве кандидата на пост главного тренера национальной сборной. Об этом сообщает польский портал Sport Interia .

По информации источника, представители Каннаваро связались с федерацией, предложение на данный момент рассматривается.

29 декабря пост главного тренера сборной Польши покинул португалец Паулу Соуза, который возглавлял команду с 21 января. Под его руководством поляки вышли в плей-офф европейского отбора на чемпионат мира 2022 года, где встретятся со сборной России. Игра пройдет 24 марта в Москве на стадионе "Лужники", ее победитель 29 марта на своем поле встретится с сильнейшим в противостоянии команд Швеции и Чехии.

Каннаваро 48 лет, последним местом работы итальянца была сборная Китая, параллельно он тренировал китайский клуб "Гуанчжоу Эвергранд". Также он был наставником китайского "Тяньцзинь Цюаньцзань" и "Ан-Насра" из Саудовской Аравии.

В качестве игрока Каннаваро становился обладателем "Золотого мяча" (2006) - приза лучшему игроку мира. В том же году в составе сборной Италии он стал чемпионом мира. На клубном уровне Каннаваро выступал за итальянские "Наполи", "Парму", "Интер" и "Ювентус", испанский "Реал" и "Аль-Ахли" из ОАЭ.