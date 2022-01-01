НХЛ перенесла восемь матчей регулярного чемпионата из-за ограничений посещаемости в Канаде

ТАСС, 1 января. Восемь матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) перенесены из-за текущих ограничений посещаемости в Канаде, связанных с пандемией. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

Перенесены следующие матчи: "Оттава" - "Миннесота" (4 января), "Ванкувер" - "Нью-Йорк Айлендерс" (6 января), "Эдмонтон" - "Нью-Йорк Айлендерс" (9 января), "Калгари" - "Нью-Йорк Айлендерс" (12 января), "Эдмонтон" - "Миннесота" (13 января), "Эдмонтон" - Вегас" (15 января), "Калгари" - "Вегас" (16 января), "Виннипег" - "Эдмонтон" (17 января). Из-за многочисленных изменений в расписании также переносится матч "Нью-Йорк Айлендерс" и "Сиэтла" (5 января).

Точные даты проведения перенесенных матчей лига определит позднее.