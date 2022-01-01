Сенников: у сборной России будет преимущество в матче отбора на чемпионат мира с поляками

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Российские футболисты будут иметь преимущество над командой Польши в полуфинальном матче плей-офф отбора на чемпионат мира, так как игра пройдет в Москве, а у соперника будет новый тренер. Такое мнение ТАСС высказал двукратный чемпион России и бывший защитник национальной команды Дмитрий Сенников.

Сборные России и Польши встретятся 24 марта в Москве на стадионе "Лужники", победитель этого матча 29 марта на своем поле встретится с сильнейшим в противостоянии команд Швеции и Чехии за право сыграть на мировом первенстве в Катаре. 29 декабря пост главного тренера польской команды покинул Паулу Соуза, который возглавил бразильский "Фламенго".

"Шансы сборной России увеличились, на мой взгляд, - сказал Сенников. - Смена тренера у соперника - это всегда на пользу. Ситуация такая, что там в спешном порядке нужно искать главного тренера. У них очень мало времени, чтобы что-то поменять или изменить".

"От руководства и футболистов будет зависеть, как команда Польши сможет перестроиться. В такой ситуации, если тренер придет, вряд ли надо будет что-то сильно менять, там такие опытные футболисты, что они сами могут настроиться на игру, их тренировать не нужно. Но времени мало, у сборной России уже есть определенная сыгранность, тренерский штаб стабилен, мы играем дома, так что считаю, что это нам на руку", - добавил собеседник ТАСС.

Ведущим игроком польской команды является форвард "Баварии", обладатель "Золотой бутсы" по итогам сезона-2020/21 Роберт Левандовский. "Если не брать Левандовского, то про тех польских игроков, которые играют у нас в чемпионате, не могу сказать, что они на голову сильнее российских футболистов. Примерно шансы равные, но, учитывая все факторы, у нас есть небольшое преимущество", - отметил Сенников.