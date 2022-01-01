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Молодежный чемпионат мира по хоккею

Молодежную сборную России по хоккею сняли с рейса в Канаде из-за нарушения правил тренером

Об этом ТАСС сообщил источник

МОСКВА, 1 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Молодежная сборная России по хоккею была снята с рейса из Канады при возвращении домой с чемпионата мира из-за нарушения правил главным тренером команды Сергеем Зубовым, хотя к самим игрокам претензий не было. Об этом ТАСС сообщил источник.

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Ранее журналистка шведского телеканала SVT Мария Леманн написала о том, что российская и чешская команды были сняты с рейса Калгари - Франкфурт из-за пьянства, курения и отсутствия масок.

"Игроки сборной России не были замечены в нарушении как спортивного, так и масочного режима, чего нельзя сказать про чехов. Только главный тренер сборной России Сергей Зубов закурил по пути в самолет", - сказал источник.

В связи со снятием с рейса сборная России полетит домой из Торонто с пересадкой в Европе.

Молодежный чемпионат мира был отменен после присуждения технических поражений командам США, Чехии и России из-за положительных тестов на коронавирус.

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