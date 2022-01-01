Умер трехкратный призер Олимпийских игр волейболист Вадим Хамутцких

ТАСС, 1 января. Бывший игрок сборной России по волейболу Вадим Хамутцких умер в возрасте 52 лет. Об этом сообщает пресс-служба волейбольного клуба "Белогорье".

"31 декабря не стало заслуженного мастера спорта, легендарного игрока, тренера и отличного человека - Вадима Анатольевича Хамутцких. Вадим Анатольевич долгое время защищал цвета нашего клуба и сборной России, неоднократно выигрывал чемпионат России, дважды побеждал в Лиге чемпионов, был призером Олимпийских игр. Это невосполнимая утрата для всего российского и мирового волейбола. Волейбольный клуб "Белогорье" выражает соболезнования родным и близким Вадима Анатольевича", - говорится в заявлении пресс-службы "Белогорья".

Хамутцких в составе сборной России становился серебряным (2000 год) и двукратным бронзовым (2004, 2008) призером Олимпийских игр. Также вместе с национальной командой он становился победителем Кубка мира (1999), победителем Мировой лиги (2002), а также становился серебряным призером чемпионата мира (2002), дважды выигрывал серебро (1999, 2007) и два раза - бронзу (2001, 2003) чемпионатов Европы. В период игровой карьеры Хамутцких семь раз становился чемпионом России, шесть раз - обладателем Кубка России, дважды выигрывал волейбольную Лигу чемпионов. Хамутцких выступал за "Белогорье" (2001-2006, 2008-2009, 2011-2013), ярославский "Ярославич" (2009-2011, 2013) и "Факел" из Нового Уренгоя (2007-2008).

В качестве тренера "Белогорья" Хамутцких стал бронзовым призером чемпионата России (2016) и финалистом Кубка России (2015).

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