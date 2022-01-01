Шипулин: прощание с Вадимом Хамутцких пройдет на арене "Космос"

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Прощание с трехкратным призером Олимпийских игр в составе сборной России по волейболу Вадимом Хамутцких пройдет на арене "Космос" в Белгороде. Об этом ТАСС сообщил бывший президент "Белогорья" Геннадий Шипулин.

1 января пресс-служба "Белогорья" сообщила о смерти Хамутцких.

"Прощание с Хамутцких пройдет на арене "Космос". Скорее всего, 4 января", - сообщил Шипулин.

Хамутцких в составе сборной России становился серебряным (2000 год) и двукратным бронзовым (2004, 2008) призером Олимпийских игр. Также вместе с национальной командой он становился победителем Кубка мира (1999), победителем Мировой лиги (2002), а также становился серебряным призером чемпионата мира (2002), дважды выигрывал серебро (1999, 2007) и два раза - бронзу (2001, 2003) чемпионатов Европы. В период игровой карьеры Хамутцких семь раз становился чемпионом России, шесть раз - обладателем Кубка России, дважды выигрывал волейбольную Лигу чемпионов.