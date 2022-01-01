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Тур де Ски

Бородавко: Непряева хорошо разложила свои силы в финале спринта на "Тур де Ски"

Старший тренер сборной России отметил, что лыжница была уверена в себе
Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 1 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Российская лыжница Наталья Непряева, выигравшая спринтерскую гонку классическим стилем в рамках многодневки "Тур де Ски", хорошо разложила свои силы в финале. Такое мнение ТАСС высказал старший тренер сборной России Юрий Бородавко.

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Россиянка в финале показала результат 2 минуты 36,41 секунды, второй стала шведка Юханна Хагстрём, отставшая от Непряевой на 0,32 секунды. Тройку лидеров замкнула финка Йоханна Матинтало (+0,86). Россиянка Татьяна Сорина заняла шестое место (+7,53 секунды). Этап проходит в германском Оберстдорфе.

"Она хорошо разложила свои силы, была уверена в своих движениях, своем состоянии. Хорошие лыжи позволили ей выкатиться и на финише иметь преимущество", - сказал Бородавко.

Многодневка завершится 4 января.

Теги
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