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Футбол во Франции

Нико Ковач покинул пост главного тренера футбольного клуба "Монако"

После 19 туров команда занимает шестое место в чемпионате Франции
Нико Ковач EPA-EFE/SEBASTIEN NOGIER
Описание
Нико Ковач
© EPA-EFE/SEBASTIEN NOGIER

ТАСС, 1 января. Руководство футбольного клуба "Монако" приняло решение отправить в отставку главного тренера Нико Ковача. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Сообщается, что "Монако" в ближайшее время объявит имя нового главного тренера.

"Монако", за который выступает российский полузащитник Александр Головин, занимает шестое место в таблице чемпионата Франции, набрав 29 очков в 19 матчах.

Ковачу 50 лет, он возглавил "Монако" в июле 2020 года. Ранее он работал главным тренером в германских "Айнтрахте" и "Баварии", а также в молодежной и главной сборных Хорватии.

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