Нико Ковач покинул пост главного тренера футбольного клуба "Монако"

ТАСС, 1 января. Руководство футбольного клуба "Монако" приняло решение отправить в отставку главного тренера Нико Ковача. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Сообщается, что "Монако" в ближайшее время объявит имя нового главного тренера.

"Монако", за который выступает российский полузащитник Александр Головин, занимает шестое место в таблице чемпионата Франции, набрав 29 очков в 19 матчах.

Ковачу 50 лет, он возглавил "Монако" в июле 2020 года. Ранее он работал главным тренером в германских "Айнтрахте" и "Баварии", а также в молодежной и главной сборных Хорватии.