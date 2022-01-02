Хоккеист Злодеев прокомментировал ситуацию со снятием с рейса молодежной сборной России

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Хоккеист молодежной сборной России Дмитрий Злодеев не видел на борту рейса, с которого сняли команду, вызывающе ведущих себя людей. Об этом он рассказал ТАСС.

В субботу журналистка шведского телеканала SVT Мария Леманн написала о том, что российская и чешская команды были сняты с рейса из-за пьянства, курения и отсутствия масок. Затем источник рассказал ТАСС, что команда снята с рейса из-за нарушения правил главным тренером команды Сергеем Зубовым, хотя к самим игрокам претензий не было. Позднее Федерация хоккея России сообщила, что основной причиной инцидента стали неправильно надетые маски.

"Все хотели поскорее отправиться домой, но не получилось. Были планы на выходной день, родители были готовы стартовать из Воронежа в Москву. Когда узнал новости об отмене, был в ярости, но я понимаю, почему это произошло, просто эмоции очень сильные. Мы готовились к другому результату", - сказал Злодеев.

"Нет, ко мне никто лично не обращался с замечаниями по поводу масок, когда сели в самолет, к нам подошел стюард и напомнил, что маски должны закрывать нос все время. Предложил новые маски - и все. Потом объявили, что нужно выйти из самолета. Понятно, за маски могли ругать, но сейчас это обычное дело, она может сползти с носа во время разговора", - добавил он.

Спортсмен заявил, что в самолете никто не кричал и не вел себя вызывающе. "Я даже не знаю, сколько всего пассажиров было. Три хоккейных команды и еще столько же обычных людей, которые летели в Европу. Был канун Нового года, может быть, кто-то и отмечал, но никто не кричал и не вел себя вызывающе".

Молодежный чемпионат мира в Канаде был отменен после присуждения технических поражений командам США, Чехии и России из-за положительных результатов тестов на коронавирус.