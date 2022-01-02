Даниил Медведев уступил французу Умберу во встрече группового этапа ATP Cup

ТАСС, 2 января. Россиянин Даниил Медведев уступил французу Уго Умберу во второй встрече матча группового этапа Кубка Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР Cup). Соревнования проходят в Австралии.

Сборная России повела в счете в первом матче ATP Cup с командой Франции

Игра завершилась со счетом 6:7 (5:7), 7:5, 7:6 (7:2) в пользу Умбера. Счет в матче стал равным - 1-1. Ранее Роман Сафиуллин обыграл Артура Риндеркнеха (2:6, 7:5, 6:3). На решающую встречу в парном разряде заявлены Медведев и Сафиуллин, которым предстоит сыграть с Эдуаром Роже-Вассленом и Фабрисом Мартеном. Она состоится позднее в воскресенье.

Россияне и французы выступают в группе B вместе с командами Австралии и Италии. В состав сборной России входит также Евгений Карловский, капитаном команды является тренер Медведева Жиль Сервара. Вторая ракетка России Андрей Рублев пропускает турнир из-за положительного результата теста на коронавирус. Также в соревнованиях не участвуют Аслан Карацев и Евгений Донской.

Медведеву 25 лет. Он занимает второе место в мировом рейтинге, на его счету 13 титулов ATP. Лучшим результатом Медведева на турнирах Большого шлема является победа на Открытом чемпионате США (2021).

Умберу 23 года. Он занимает 35-е место в мировом рейтинге, на его счету три титула ATP. Лучшим достижением спортсмена на турнирах Большого шлема является выход в четвертый круг Уимблдона (2019).

Кубок АТР проходит в третий раз, сборная России является действующим победителем турнира. В текущем розыгрыше принимают участие 16 команд, которые разделены на четыре группы. Лучшая команда из каждой группы выйдет в полуфинал. Турнир завершится 9 января.