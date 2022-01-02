Парфенов: трансферы "Спартака" говорят о том, что руководство клуба поддерживает Ваноли

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Руководство московского футбольного клуба "Спартак" поддерживает нового главного тренера команды Паоло Ваноли, потому что после прихода в клуб он сразу получил новых игроков. Такое мнение ТАСС высказал четырехкратный чемпион России в составе "Спартака" Дмитрий Парфенов.

17 декабря "Спартак" объявил о назначении Ваноли на пост главного тренера команды. Итальянский специалист сменил португальца Руя Виторию, который возглавлял команду с 24 мая 2021 года. Первым новичком красно-белых после назначения Ваноли стал защитник Леон Классен, перешедший из австрийского "Тироля". В начале ноября "Спартак" объявлял о переходе из тульского "Арсенала" полузащитника Даниила Хлусевича, а в начале декабря - вратаря воронежского "Факела" Ильи Свинова.

"Назначили тренера, на следующий день пошли трансферы, - сказал Парфенов. - Мне кажется, что ситуацией номер один при назначении нового тренера является поддержка, если сразу пошли трансферы, то значит, что она есть. Дальше уже все зависит от тренерского штаба".

Парфенов считает, что "Спартаку" не нужно взбадривать игроков сменой тренеров. "Они профессионалы, что значит взбадриваться, футболисты играют в одной из самых популярных команд страны, - отметил Парфенов. - Здесь вопросы нужно задать футболистам, что же, получается, нужно каждые три месяца их взбадривать? Летом пришел новый специалист, их взбодрили, сейчас опять. Мне кажется, что необходимо доверие к главному тренеру и тренерском штабу, соответственно, оказание им помощи, а дальше с них спрашивать нужно".

"Если постоянно взбадривать игроков отставками тренеров, то это состояние затупится. Некоторые футболисты уже этих взбадриваний пережили много, соответственно, у них это притупилось. А встряска все равно какая-то должна быть, "Спартак" не должен находиться на том месте, на котором находится, команда должна бороться за медали", - заключил Парфенов.

В турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги "Спартак" занимает девятое место после 18 туров, набрав 23 очка. В Лиге Европы московская команда заняла первое место в группе C и вышла в 1/8 финала.