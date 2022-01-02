Матч КХЛ между "Йокеритом" и "Автомобилистом" будет перенесен на поздний срок

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между хельсинкским "Йокеритом" и екатеринбургским "Автомобилистом" будет перенесен из-за сомнительных результатов тестов на коронавирус в "Автомобилисте". Об этом ТАСС сообщил директор екатеринбургского клуба Максим Рябков.

Матч между "Йокеритом" и "Автомобилистом" должен был пройти 3 января. Начало было запланировано на 19:30 мск.

"Согласно правилам, перед выездом за рубеж все команды должны проходить тестирование. У нас есть некоторое количество сомнительных результатов, и, зная строгость финских ковид-протоколов, мы посоветовались с коллегами из "Йокерита" и КХЛ и решили на всякий случай перенести этот матч на более позднюю дату, которую сейчас обсуждаем с коллегами", - сказал Рябков.

"Йокерит" занимает третью строчку турнирной таблицы Западной конференции, после 45 игр финская команда набрала 60 очков. "Автомобилист" идет девятым на Востоке, у команды 40 очков после 44 игр.