Лионель Месси заразился коронавирусом

ТАСС, 2 января. Тест на коронавирус аргентинского нападающего французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Лионеля Месси дал положительный результат. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Также заболевание выявлено у игроков ПСЖ Хуана Берната, Серхио Рико и Натана Битюмазаля. Сообщается, что инфицированные футболисты находятся на самоизоляции. Травмированный бразильский игрок клуба Неймар вернется к тренировкам примерно через три недели.

ПСЖ в понедельник сыграет против "Ванна" в матче 1/16 финала Кубка Франции. После 19 туров клуб занимает первое место в турнирной таблице чемпионата страны, набрав 46 очков.

Месси 34 года, в текущем сезоне он провел за клуб 16 матчей, в которых забил шесть мячей и отдал пять результативных передач.

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