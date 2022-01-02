Молодежная сборная России по хоккею прилетела в Москву

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Члены молодежной сборной России по хоккею прибыли в Россию из Канады. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

В субботу журналистка шведского телеканала SVT Мария Леманн написала о том, что российская и чешская команды были сняты с рейса из-за пьянства, курения и отсутствия масок. Затем источник рассказал ТАСС, что команда снята с рейса из-за нарушения правил главным тренером команды Сергеем Зубовым, хотя к самим игрокам претензий не было. Позднее Федерация хоккея России сообщила, что основной причиной инцидента стали неправильно надетые маски.

Самолет с российской командой совершил посадку в аэропорту Шереметьево.

Молодежный чемпионат мира в Канаде был отменен после присуждения технических поражений командам США, Чехии и России из-за положительных результатов тестов на коронавирус.