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Ралли "Дакар"

Экипаж Сотникова выиграл первый этап ралли "Дакар" в зачете грузовиков

Вторым к финишу пришел экипаж Эдуарда Николаева
Экипаж Дмитрия Сотникова EPA-EFE/ANDRE PAIN
Описание
Экипаж Дмитрия Сотникова
© EPA-EFE/ANDRE PAIN

ТАСС, 2 января. Экипаж россиянина Дмитрия Сотникова из команды "Камаз-мастер" одержал победу на первом этапе ралли-марафона "Дакар" в зачете грузовиков. Гонка проходит в Саудовской Аравии.

Дистанция спецучастка составила 333 км и прошла в районе города Хаиль.

Вторым финишировал экипаж Эдуарда Николаева, также представляющий "Камаз-мастер". Третьим стал экипаж чеха Алеша Лопрайса из Instaforex Loprais Praga.

Второй этап ралли-марафона состоится 3 января, протяженность спецучастка составит 338 км. Ралли "Дакар" завершится 14 января.

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