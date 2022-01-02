Экипаж Сотникова выиграл первый этап ралли "Дакар" в зачете грузовиков

ТАСС, 2 января. Экипаж россиянина Дмитрия Сотникова из команды "Камаз-мастер" одержал победу на первом этапе ралли-марафона "Дакар" в зачете грузовиков. Гонка проходит в Саудовской Аравии.

Дистанция спецучастка составила 333 км и прошла в районе города Хаиль.

Вторым финишировал экипаж Эдуарда Николаева, также представляющий "Камаз-мастер". Третьим стал экипаж чеха Алеша Лопрайса из Instaforex Loprais Praga.

Второй этап ралли-марафона состоится 3 января, протяженность спецучастка составит 338 км. Ралли "Дакар" завершится 14 января.