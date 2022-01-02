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Молодежный чемпионат мира по хоккею

Аскаров: хоккеисты молодежной сборной России могли заразиться коронавирусом в ресторане

На чемпионате мира в Канаде тесты двух игроков команды дали положительный результат
Ярослав Аскаров AP Photo/Petr David Josek
Описание
Ярослав Аскаров
© AP Photo/Petr David Josek

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Коронавирус мог попасть в молодежную сборную России по хоккею через парикмахерскую и рестораны. Такое мнение журналистам высказал вратарь команды Ярослав Аскаров.

Во время чемпионата мира в Канаде положительные результаты дали тесты нападающих Матвея Мичкова и Данила Юрова. Турнир был отменен.

"В отеле работала парикмахерская, несколько ресторанов: другим путем никак коронавирус не мог попасть. С финнами, которые приехали не совсем здоровыми, мы не играли, а у остальных команд все хорошо было", - сказал Аскаров.

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