Аскаров: хоккеисты молодежной сборной были немного шокированы отменой чемпионата мира

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Отмена молодежного чемпионата мира по хоккею для игроков сборной России была небольшим шоком. Об этом журналистам рассказал вратарь команды Ярослав Аскаров.

Турнир был отменен 29 декабря в связи с обилием положительных тестов у команд и судей на коронавирус. Россияне провели на нем только матчи со шведами (3:6) и швейцарцами (4:2).

"Коллектив только начал сплачиваться, чтобы решать непростую задачу. Времени для сплочения требовалось немало, чтобы "химия" начиналась, и вроде только все начало налаживаться, как получили такую информацию, - сказал Аскаров. - Первое время все, конечно, испытывали небольшой шок: ребята расстроились, что можно понять. Но ничего сейчас изменить уже нельзя".

После отмены турнира россияне не сразу сумели вылететь из Канады, так как сотрудники авиакомпании высадили команду с самолета, усмотрев нарушение масочного режима. "Я вообще никак не хочу это комментировать, смотрел последнюю серию "Бумажного дома", пятый сезон, там самая развязка. Смотрю, а тут начали говорить, чтобы выходили из самолета. Комментариев вышло много, что тут добавить", - вспомнил хоккеист.

На чемпионате мира Аскаров сыграл только два периода против шведов, пропустив три гола. "На самом деле, тяжелая подготовочка у меня была, если оценивать ее адекватно. За три месяца было всего 11 игр, и это не оправдание, а факт, но я выходил, старался и работал, пытался через игры что-то добрать. Я в Новогорске сыграл столько же, сколько за два месяца, поэтому надеялся, что через игры наберу форму", - подчеркнул он.

Международная федерация хоккея планирует перенести молодежный чемпионат мира в Канаде на лето. "Сказали, что будем готовиться, какие-то турниры будут, стыковые матчи у сборной в феврале, апреле. Пока сезон у нас идет, будем готовы", - сказал вратарь.