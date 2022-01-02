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Двукратный чемпион мира по футболу Роналдо заразился коронавирусом

Бразилец чувствует себя хорошо и находится на самоизоляции
Роналдо AP Photo/Lefteris Pitarakis
Описание
Роналдо
© AP Photo/Lefteris Pitarakis

ТАСС, 2 января. Тест на коронавирус владельца бразильского футбольного клуба "Крузейро" Роналдо дал положительный результат. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Сообщается, что бразилец чувствует себя хорошо и находится на самоизоляции. В связи с болезнью он не сможет присутствовать на мероприятиях в честь дня рождения клуба.

В качестве футболиста Роналдо дважды становился чемпионом мира (1994, 2002), а также серебряным призером мирового первенства 1998 года. В разные годы он выступал за "Крузейро", нидерландский ПСВ, испанские "Барселону" и "Реал", итальянские "Интер" и "Милан", бразильский "Коринтианс".

Роналдо дважды становился обладателем премии "Золотой мяч", вручаемой лучшему игроку года (1997, 2002).

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