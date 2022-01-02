Шайба Барабанова не спасла "Сан-Хосе" от проигрыша "Питтсбургу". Команды забросили 13 шайб

В составе "Питтсбурга" шайбы забросили оформивший первый хет-трик в карьере Эван Родригес (2, 5, 58-я минуты), Джейк Гюнцель (4), Брайан Раст (7, 20, 60) и проведший первый матч в НХЛ Каспер Бьорквист (17), у гостей отличились Александр Барабанов (16), Брент Бёрнс (35), Мэтт Нието (41), Джейкоб Миддлтон (44), Логан Кутюр (45). После первого периода "Сан-Хосе" проигрывал 1:6, после отыграл четыре шайбы, но спасти матч не смог.

ТАСС, 2 января. "Питтсбург" победил "Сан-Хосе" со счетом 8:5 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Барабанов забросил пятую шайбу в ткущем сезоне, также на его счету 13 результативных передач.

"Питтсбург" занимает четвертое место в Столичном дивизионе с 41 очком в 31 игре, "Сан-Хосе" идет шестым в Тихоокеанском дивизионе, набрав 35 очков в 33 встречах.

В следующем матче "Питтсбург" 6 января примет "Сент-Луис", "Сан-Хосе" днем ранее в гостях сыграет с "Детройтом".

В другом матче игрового дня "Детройт" дома проиграл "Бостону" со счетом 1:5. Российский форвард хозяев Владислав Наместников подрался с нападающим гостей Брэдом Маршандом.