Главный тренер клуба НХЛ "Рейнджерс" заявил, что Шестеркин никогда не играет плохо

В воскресенье "Рейнджерс" со счетом 4:0 победили "Тампу", Шестеркин отразил 38 бросков и оформил второй шатаут в сезоне. Он был признан второй звездой игрового дня.

"Да, Игорь Шестеркин тоже был великолепен, но такую игру мы от него и ждем. Он никогда не играет плохо, но сегодня был просто на высоте. Когда я получал работу в "Рейнджерс", то мне сказали, что в команде есть два очень хороших голкипера. Шестеркин же готов к тому, чтобы сделать шаг вперед в карьере. Что мы и видим, теперь получая возможность насладиться его игрой", - сказал Галлан.

"Рейнджерс" занимают третье место в турнирной таблице Столичного дивизиона, набрав 46 очков в 33 играх, в следующем матче клуб сыграет дома с "Эдмонтоном" 4 января.