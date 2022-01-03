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Главный тренер клуба НХЛ "Рейнджерс" заявил, что Шестеркин никогда не играет плохо

Российский голкипер в воскресенье оформил шатаут в матче с "Тампой" и помог своей команде победить со счетом 4:0

ТАСС, 3 января. Российский голкипер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" Игорь Шестеркин всегда показывает хорошую игру. Такое мнение высказал главный тренер команды Жерар Галлан, комментарий которого приводит русскоязычная версия сайта НХЛ.

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В воскресенье "Рейнджерс" со счетом 4:0 победили "Тампу", Шестеркин отразил 38 бросков и оформил второй шатаут в сезоне. Он был признан второй звездой игрового дня.

"Да, Игорь Шестеркин тоже был великолепен, но такую игру мы от него и ждем. Он никогда не играет плохо, но сегодня был просто на высоте. Когда я получал работу в "Рейнджерс", то мне сказали, что в команде есть два очень хороших голкипера. Шестеркин же готов к тому, чтобы сделать шаг вперед в карьере. Что мы и видим, теперь получая возможность насладиться его игрой", - сказал Галлан.

"Рейнджерс" занимают третье место в турнирной таблице Столичного дивизиона, набрав 46 очков в 33 играх, в следующем матче клуб сыграет дома с "Эдмонтоном" 4 января.

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НХЛ
Хоккеист "Рейнджерс" Шестеркин заявил, что должен играть еще лучше
В воскресенье команда из Нью-Йорка обыграла "Тампу" со счетом 4:0, российский голкипер оформил второй в сезоне шатаут
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