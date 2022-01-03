Главный тренер "Тампы" ожидает возвращение хоккеиста Кучерова после травмы в январе

ТАСС, 3 января. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Тампа" Никита Кучеров может вернуться на лед в январе. Об этом сообщил главный тренер команды Джон Купер, комментарий которого приводит пресс-служба клуба.

Кучеров получил травму во время матча с "Вашингтоном" 17 октября, спортсмену была проведена операция.

"Я не ожидаю, что он сыграет против "Коламбуса" (5 января - прим. ТАСС), но я надеюсь, что после этого он вернется со дня на день", - сказал Купер.

"Тампа" лидирует в турнирной таблице Атлантического дивизиона, набрав в 34 играх 47 очков. Кучеров в текущем сезоне сыграл в трех играх и набрал 4 очка (1 шайба + 3 результативные передачи).