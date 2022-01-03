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КХЛ

Юхнассон, Кэмпфер и Кузьменко признаны лучшими игроками декабря в КХЛ

Лучшим новичком месяца стал форвард "Авангарда" Арсений Грицюк
Ларс Юханссон (СКА) Петр Ковалев/ТАСС
Описание
Ларс Юханссон (СКА)
© Петр Ковалев/ТАСС

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Голкипер петербургского СКА Ларс Юханссон признан лучшим вратарем Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в декабре. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

За месяц он одержал семь побед в восьми играх, отразив 94,71% бросков. В игре против екатеринбургского "Автомобилиста" (1:0) он в восьмой раз в сезоне оставил свои ворота в неприкосновенности.

Лучшим защитником месяца впервые был признан Стивен Кэмпфер из казанского "Ак Барса", в девяти матчах декабря он набрал 12 (4 шайбы + 8 результативных передач) очков.

Лучшим форвардом стал нападающий СКА Андрей Кузьменко, который в 10 играх набрал 15 (5+10) очков. Лучшим новичком декабря стал нападающий омского "Авангарда" Арсений Грицюк, который в 10 встречах месяца забросил 5 шайб и отдал 4 результативные передачи.

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