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Футбол в России

Билялетдинов назвал палкой о двух концах смену тренера в "Спартаке" перед зимней паузой

В декабре было объявлено о назначении на пост главного тренера московской команды итальянца Паоло Ваноли, который сменил португальца Руя Виторию

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Смена главного тренера в московском футбольном клубе "Спартак" может по-разному сказаться на результатах команды. Такое мнение ТАСС высказал бывший полузащитник красно-белых Динияр Билялетдинов.

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"Спартак" объявил об отставке Руя Витории 15 декабря, он возглавлял команду с 24 мая 2021 года. Португальского специалиста на этом посту сменил итальянец Паоло Ваноли.

"Смена тренера перед зимней паузой - палка о двух концах, - сказал Билялетдинов. - С одной стороны, может сыграть и на руку - у нового тренера будет время освоиться и понять, куда он попал, какие ресурсы в его распоряжении. С другой стороны, может сыграть злую шутку - он может не успеть донести свои мысли футболистам за эти полтора месяца подготовки".

"Тут ситуация 50 на 50. Но надеюсь, что там все наладится, а то каждый год появляются новости, постоянно находимся в неведении, а потом удивляемся или радуемся. Перепады настроений должны закончиться, на какое-то стабильное плато должны выйти", - добавил Билялетдинов.

В турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги "Спартак" занимает девятое место после 18 туров, набрав 23 очка. В Лиге Европы московская команда заняла первое место в группе C и вышла в 1/8 финала.

Теги
Российский футболВитория, РуйВаноли, Паоло
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