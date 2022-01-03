FIBA весной определится с местом проведения Евробаскета-2025, на который претендует Россия

МОСКВА, 3 января. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Международная федерация баскетбола (FIBA) определится с местом проведения чемпионата Европы среди мужских команд 2025 года, на который в том числе претендует Россия, в марте этого года. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе организации.

В конце сентября FIBA сообщила о том, что Россия направила официальную заявку на проведение турнира. На проведение Евробаскета также претендуют Украина, Финляндия, Кипр, Венгрия и Латвия, при этом киприоты и финны готовы принять только групповой этап. Чемпионат Европы 2025 года запланирован на сентябрь и пройдет в четырех странах, финальный этап турнира пройдет в одной из них.

"Решение по месту проведения чемпионата Европы 2025 года будет принято весной, на заседании европейского совета FIBA. Обычно это происходит в начале марта, но точная дата еще только будет определена", - сказали в пресс-службе организации.

Ближайший чемпионат Европы, перенесенный на год из-за пандемии коронавируса, пройдет с 1 по 18 сентября 2022 года в Германии, Грузии, Италии и Чехии. Сборная России 13 раз принимала участие в турнире и однажды стала его победителем (2007 год). Один раз российские баскетболисты завоевывали серебряные медали (1993), дважды - бронзовые (1997, 2011). Сборная СССР 14 раз выигрывала европейское первенство.