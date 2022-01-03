Фазель назвал кошмаром отсутствие игроков НХЛ на Олимпиаде в Пекине

МОСКВА, 3 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Почетный президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель высказал свое разочарование в связи с отсутствием игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) на Олимпиаде 2022 года в Пекине. Об этом он рассказал ТАСС.

Мужской олимпийский турнир пройдет без игроков НХЛ в связи с обилием хоккеистов лиги в ковид-протоколе и перенесенных матчей регулярного чемпионата. О данном решении было объявлено 22 декабря.

"Я был очень разочарован, не хотел бы об этом говорить. Случившееся стало кошмаром. Я стараюсь быть позитивным и надеюсь, что Олимпиада пройдет хорошо", - сказал Фазель.

Последним турниром перед Олимпиадой для сборной России, которую возглавляет Алексей Жамнов, стал Кубок Первого канала в Москве, на котором российские хоккеисты заняли второе место, пропустив вперед финнов. "Я смотрел матч Россия - Финляндия на Кубке Первого канала (сборная Финляндии одержала победу в овертайме со счетом 3:2 - прим. ТАСС). Считаю, что у Жамнова, [Сергея] Федорова, [Ильи] Ковальчука (менеджер сборной России - прим. ТАСС) отличная команда. В плане подготовки к Олимпиаде это был очень интересный турнир с учетом отсутствия игроков НХЛ", - сказал Фазель.

Мужской олимпийский хоккейный турнир в Пекине пройдет с 9 по 20 февраля.