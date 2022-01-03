Судьи разрешили использовать новую тормозную систему на машинах "Камаза" на "Дакаре"

МОСКВА, 3 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Представители судейского корпуса разрешили команде "Камаз-мастер" использовать тормозную систему на своих грузовиках на ралли "Дакар". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Камаза".

Ранее штурман Дмитрий Яковлев рассказал на YouTube-канале команды о том, что после первого этапа арбитры имели вопросы к системе повышения эффективности тормозной системы на грузовиках. Говорится, что это одна из стандартных систем, которая используется на грузовиках, в спорте ее ранее не применяли.

"Ее [систему] вчера комиссары опломбировали. Все нормально, ребята едут", - сказали в пресс-службе.

В общем зачете "Дакара" после пролога и первого этапа лидирует Дмитрий Сотников из команды "Камаз-мастер", затем идут также представляющий "Камаз" Эдуард Николаев, чех Алеш Лопрайс из Instaforex Loprais Praga ("Инстафорекс Лопрайс Прага), Антон Шибалов и Андрей Каргинов (оба - "Камаз-мастер").