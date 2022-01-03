Российская лыжница Наталья Непряева выиграла масс-старт на "Тур де Ски"

ТАСС, 3 января. Российская лыжница Наталья Непряева заняла первое место в масс-старте классическим стилем на дистанции 10 км, который прошел в рамках многодневной гонки "Тур де Ски". Соревнования проходят в Италии.

Россиянка преодолела дистанцию за 29 минут 51,3 секунды, второй стала норвежка Хейди Венг (отставание 3,7 секунды), третьей - Криста Пярмякоски из Финляндии (+4,8). Победа Непряевой стала 100-й для российских лыжниц в индивидуальных гонках на этапах Кубка мира.