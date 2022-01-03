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Тур де Ски

Российская лыжница Наталья Непряева выиграла масс-старт на "Тур де Ски"

Перед заключительной гонкой спортсменка продолжает возглавлять общий зачет многодневки
Наталья Непряева EPA-EFE/GIAN EHRENZELLER
Описание
Наталья Непряева
© EPA-EFE/GIAN EHRENZELLER

ТАСС, 3 января. Российская лыжница Наталья Непряева заняла первое место в масс-старте классическим стилем на дистанции 10 км, который прошел в рамках многодневной гонки "Тур де Ски". Соревнования проходят в Италии.

Россиянка преодолела дистанцию за 29 минут 51,3 секунды, второй стала норвежка Хейди Венг (отставание 3,7 секунды), третьей - Криста Пярмякоски из Финляндии (+4,8). Победа Непряевой стала 100-й для российских лыжниц в индивидуальных гонках на этапах Кубка мира.

Россиянка Татьяна Сорина заняла 10-е место (+53,1), Лилия Васильева - 17-е (+1.23,8), Анастасия Рыгалина - 21-е (+1.38,4), Екатерина Смирнова - 34-е (+2.33,2), Христина Мацокина - 37-е (+2.54,2), Яна Кирпиченко - 41-е (+3.06,2).

Непряева продолжает лидировать в общем зачете многодневки с результатом 1 час 23 минуты 25 секунд. Второй идет шведка Эбба Андерссон (+1.12), третьей - финка Кертту Нисканен (+1.19). Сорина делит шестое место с действующей победительницей "Тур де Ски" американкой Джессикой Диггинс (+1.42), Васильева занимает 21-ю позицию (+5.21).

Многодневка завершится 4 января масс-стартом свободным стилем. Российские лыжницы ни разу не побеждали в общем зачете "Тур де Ски".

Теги
"Тур де Ски"
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