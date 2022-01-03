Российская лыжница Наталья Непряева выиграла масс-старт на "Тур де Ски"

ТАСС, 3 января. Российская лыжница Наталья Непряева заняла первое место в масс-старте классическим стилем на дистанции 10 км, который прошел в рамках многодневной гонки "Тур де Ски". Соревнования проходят в Италии.
Россиянка преодолела дистанцию за 29 минут 51,3 секунды, второй стала норвежка Хейди Венг (отставание 3,7 секунды), третьей - Криста Пярмякоски из Финляндии (+4,8). Победа Непряевой стала 100-й для российских лыжниц в индивидуальных гонках на этапах Кубка мира.
Мощнейший рывок Наташи в подъем решил судьбу сегодняшней гонки— Матч ТВ (@MatchTV) January 3, 2022
У соперниц Непряевой не было шансов. Вообще. Никаких ♂ pic.twitter.com/YDz6seZt5P
Россиянка Татьяна Сорина заняла 10-е место (+53,1), Лилия Васильева - 17-е (+1.23,8), Анастасия Рыгалина - 21-е (+1.38,4), Екатерина Смирнова - 34-е (+2.33,2), Христина Мацокина - 37-е (+2.54,2), Яна Кирпиченко - 41-е (+3.06,2).
Непряева продолжает лидировать в общем зачете многодневки с результатом 1 час 23 минуты 25 секунд. Второй идет шведка Эбба Андерссон (+1.12), третьей - финка Кертту Нисканен (+1.19). Сорина делит шестое место с действующей победительницей "Тур де Ски" американкой Джессикой Диггинс (+1.42), Васильева занимает 21-ю позицию (+5.21).
Многодневка завершится 4 января масс-стартом свободным стилем. Российские лыжницы ни разу не побеждали в общем зачете "Тур де Ски".