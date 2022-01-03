Лыжница Непряева заявила, что настраивалась на победу в масс-старте на "Тур де Ски"

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Российская лыжница Наталья Непряева сильно настраивалась на победу в масс-старте классическим стилем на дистанции 10 км, который прошел в рамках многодневной гонки "Тур де Ски". Об этом спортсменка рассказала в эфире телеканала "Матч ТВ".

В понедельник Непряева стала первой в масс-старте. Она преодолела дистанцию за 29 минут 51,3 секунды, второй стала норвежка Хейди Венг (отставание 3,7 секунды), третьей - Криста Пярмякоски из Финляндии (+4,8). Россиянка возглавляет общий зачет "Тур де Ски".

"Очень настраивалась на эту гонку, хотела именно отстоять первую позицию, - сказала Непряева. - Осталось завтра выдать все силы, что остались. Конечно, была готова к быстрому темпу, в женских гонках не бывает по-другому, хотя на последнем круге темп немного утих по сравнению с первыми двумя кругами, это пошло мне на руку".

"Пыталась дернуться за спринтерскими бонусами, дернулась в подъем, но потом поняла, что не стоит, может выйти боком. Завтра будет самый тяжелый день "Тура", нужно выложить все силы, что остались, потому что все-таки на кону стоит то, чего у меня еще нет", - добавила лыжница.

Многодневка завершится 4 января.