"Ак Барс" обыграл "Сибирь" в 800-м матче Квартальнова в КХЛ

ТАСС, 3 января. Казанский "Ак Барс" на выезде обыграл новосибирскую "Сибирь" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в присутствии 4 600 зрителей и завершилась со счетом 6:2.

В составе победителей шайбы забросили Николай Коваленко (1-я минута), Дмитрий Кагарлицкий (31, 47), Стивен Кэмпфер (33), Джордан Уил (43) и Артем Галимов (57), у проигравших отличились Вячеслав Литовченко (9) и Антон Шенфельд (37).

Эта игра стала 800-й в КХЛ для главного тренера "Ак Барса" Дмитрия Квартальнова, он стал первым тренером, проведшим такое количество матчей в лиге. Квартальнов помимо "Ак Барса" в разные годы тренировал череповецкую "Северсталь", "Сибирь", московский ЦСКА и ярославский "Локомотив".

Казанский клуб одержал третью победу подряд и занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав в 45 матчах 62 очка. "Сибирь" располагается на шестой позиции, имея в активе 52 очка после 45 игр. В следующем матче подопечные Квартальнова 5 января на выезде сыграют с хабаровским "Амуром", новосибирский клуб в этот же день примет московский "Спартак".