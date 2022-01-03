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Ралли "Дакар"

Экипаж россиянина Каргинова выиграл второй этап ралли "Дакар"

Первые четыре места заняли гонщики, представляющие команду "Камаз-мастер"
© EPA-EFE/ANDRE PAIN

ТАСС, 3 января. Экипаж россиянина Андрея Каргинова одержал победу на втором этапе ралли-марафона "Дакар" в зачете грузовиков. Гонка проходит в Саудовской Аравии.

Дистанция спецучастка составила 338 км.

Результат победителей - 3 часа 52 минуты 7 секунд. Вторым финишировал экипаж Дмитрия Сотникова (отставание 38 секунд), третьим стал экипаж Эдуарда Николаева (+2.14). Россиянин Антон Шибалов показал четвертый результат (+4.25). Все гонщики представляют команду "Камаз-мастер".

Третий этап ралли-марафона состоится 4 января, протяженность спецучастка составит 255 км. Ралли "Дакар" завершится 14 января.

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