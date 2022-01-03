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Тур де Ски

Крянин: Непряевой нельзя чувствовать себя победительницей "Тура" перед последней гонкой

Россиянка лидирует в общем зачете "Тур де Ски"

МОСКВА, 3 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Россиянке Наталье Непряевой не стоит думать о себе как о победительнице "Тура де Ски" перед заключительной гонкой лыжной многодневки. Такое мнение ТАСС высказал член президиума Федерации лыжных гонок России, бронзовый призер чемпионата мира Сергей Крянин.

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26-летняя лыжница выиграла масс-старт классическим стилем на дистанции 10 км на последнем этапе "Тура де Ски" в итальянском Валь-ди-Фьемме. Второй стала норвежка Хейди Венг (отставание 3,7 секунды), третьей - Криста Пярмякоски из Финляндии (+4,8). Победа Непряевой стала 100-й для российских лыжниц в индивидуальных гонках на этапах Кубка мира.

"Она работала согласно плану на гонку, и ее состояние позволяло его реализовать, что она сделала грамотно. Соперницы пытались сделать отрыв по дистанции, зная, что Наталья очень хорошо работает на финише. Но та тактика не сработала - Наталья сумела всех переиграть", - сказал Крянин.

Многодневка, в которой Непряева лидирует в общем зачете, завершится 4 января масс-стартом свободным стилем. "Ей нужно спокойно переночевать, восстановить силы, не думать ни о чем и завтра выдать все по плану, постараться разложить все свои силы, удержать преимущество. Думаю, она это может, знает, как себя вести именно в тех ситуациях, так как это не первая ее победа", - отметил он.

"На старт за победой выходят 50 спортсменок, и выигрывает тот, кто головой примет этот успех. Думаю, у нее все нормально, и главное - не быть победителям, а сэкономить силы, думать только о хорошем, а остальное придет", - добавил он.

Непряева лидирует в общем зачете многодневки с результатом 1 час 23 минуты 25 секунд. Второй идет шведка Эбба Андерссон (+1.12), третьей - финка Кертту Нисканен (+1.19). Российские лыжницы ни разу не побеждали в общем зачете "Тур де Ски".

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