Мария Ласицкене отправила заявку в World Athletics на получение нейтрального статуса

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту россиянка Мария Ласицкене отправила в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (World Athletics) заявку на получение нейтрального статуса. Об этом ТАСС сообщила менеджер спортсменки Ольга Назарова.

22 декабря World Athletics опубликовала на своем сайте процедуру выдачи российским спортсменам нейтрального статуса (ANA). За оформление ANA взрослым атлетам (старше 20 лет) нужно заплатить $250, спортсменам до 20 лет - $100. Заявки на получение нейтрального статуса будут рассмотрены только с приложенными официальными письмами от Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) и Российского антидопингового агентства (РУСАДА), в которых будет содержаться полная информация о спортсмене.

"Сегодня Мария отправила заявку в World Athletics на получение нейтрального статуса, - сказала Назарова. - К заявке были приложены сопроводительные письма от ВФЛА и РУСАДА о поддержке ее заявки. Взнос за оформление нейтрального статуса Ласицкене оплатила еще в декабре".

"Турнир в Котбусе 26 января, которым спортсменка планировала открыть зимний международный сезон, отменен. Поэтому первым зарубежным стартом для нее теперь должен стать этап зимнего Гран-при World Athletics, который пройдет 28 января в германском Карлсруэ", - добавила собеседница ТАСС.

Главным турниром зимнего сезона станет чемпионат мира в помещении, который пройдет в Белграде с 18 по 20 марта.