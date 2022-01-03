Бородавко: сломанная палка психологически повлияла на Большунова в масс-старте

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Перелом палки во время масс-старта классическим стилем на дистанции 15 км на этапе многодневной гонки "Тур де Ски" психологически сказался на состоянии российского лыжника Александра Большунова. Такое мнение ТАСС высказал старший тренер сборной России Юрий Бородавко.

Первым финишировал норвежец Йоханнес Клебо, преодолевший дистанцию за 41 минуту 31,2 секунды. Второе место занял финн Ииво Нисканен (+20,8). Большунов стал пятым, отстав на 27,9 секунды.

"Действительно, сломанная палка в какой-то момент выбила Александра из колеи и не позволила ему бороться, - сказал Бородавко. - Потом навалилась усталость, он начал дергаться, пытался догнать, на финише ничего не смог противопоставить. Это "Тур де Ски", здесь невозможно во всех гонках действовать хорошо, все идет своим чередом, просто закончилась гонка. Палку Большунов меняли дважды, это психологически сказалось".

Россиянин Алексей Червоткин стал третьим, он проиграл Клебо 23,7 секунды, четвертое место занял россиянин Денис Спицов (+24,0). "Радостно за Алексея Червоткина, что он смог выбраться, - отметил Бородавко. - В какой-то момент он поймал дырку, группа усмотрела рывок Нисканена с Клебо, могли зацепиться. Думаю, что схватка за второе место была бы реальной. Я бы не делал какие-то выводы, спортсмены показали хорошую борьбу. Нельзя сказать, что это предел возможностей".

Многодневка завершится 4 января масс-стартом свободным стилем на 10 км.